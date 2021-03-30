Происшествия 1 час назад

Ребрендинг: скандальная AstraZeneca переименовала свою вакцину против COVID-19

Маркировка и упаковка препарата теперь могут отличаться от прежней версии

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Британско-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса.

Теперь она будет называться Vaxzevria вместо "Вакцина COVID-19 AstraZeneca", сообщает пресс-служба Европейского агентства лекарственных средств.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что изменение названия было одобрено EMA 25 марта по заявке компании.

Как заверили в компании, переименование не влечет за собой каких-либо других изменений параметров препарата. При этом маркировка и упаковка могут отличаться.

Ранее AstraZeneca изменила данные об эффективности своей вакцины с 79% до 76%.

При этом отмечалось, что, по последним данным, вакцина эффективна на 76% против симптоматического COVID-19, а также на 100% против тяжелых или критических заболеваний и госпитализации. Для людей старше 65 лет эффективность вакцины составляет 85%.

Читайте также:
Все 500 тысяч доз первой поставки вакцины Covishield используют только для первой прививки

Напомним, AstraZeneca пообещала обнародовать последнюю информацию об испытаниях своей вакцины после претензий со стороны независимой комиссии в США о предоставлении устаревших данных.

При этом исследования в США подтвердили эффективность и безопасность этой вакцины. Кроме того, американские исследователи не обнаружили связи между препаратом и риском образования тромбов.

Как сообщалось, из-за такого опасения в марте 2021 года ряд стран Европы приостановили использование вакцины AstraZeneca.

Тем временем Министерство здравоохранения Украины по состоянию на конец марта 2021 года потратило почти 1,6 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19, что составляет 40% от общей суммы бюджетной программы в 4 млрд грн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве на две недели запретили ярмарки
В Киеве на две недели запретили ярмарки
Польша вводит обязательный карантин для въезжающих извне ЕС
Польша вводит обязательный карантин для въезжающих извне ЕС
Украина уже потратила на закупки вакцин от коронавируса 40% выделенных на это денег
Украина уже потратила на закупки вакцин от коронавируса 40% выделенных на это денег
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Борьба с конвертационными центрами: выиграна битва, но не война

  3. В округе №87 "минировали" ОИК: вторые сутки не могут определить победителя выборов в Раду

  4. Украина уже потратила на закупки вакцин от коронавируса 40% выделенных на это денег

  5. Итальянские власти запретили круизным лайнерам заходить в Венецию

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...