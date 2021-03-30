Ребрендинг: скандальная AstraZeneca переименовала свою вакцину против COVID-19

Британско-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса.

Теперь она будет называться Vaxzevria вместо "Вакцина COVID-19 AstraZeneca", сообщает пресс-служба Европейского агентства лекарственных средств.

Указано, что изменение названия было одобрено EMA 25 марта по заявке компании.

Как заверили в компании, переименование не влечет за собой каких-либо других изменений параметров препарата. При этом маркировка и упаковка могут отличаться.

Ранее AstraZeneca изменила данные об эффективности своей вакцины с 79% до 76%.

При этом отмечалось, что, по последним данным, вакцина эффективна на 76% против симптоматического COVID-19, а также на 100% против тяжелых или критических заболеваний и госпитализации. Для людей старше 65 лет эффективность вакцины составляет 85%.

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Напомним, AstraZeneca пообещала обнародовать последнюю информацию об испытаниях своей вакцины после претензий со стороны независимой комиссии в США о предоставлении устаревших данных.

При этом исследования в США подтвердили эффективность и безопасность этой вакцины. Кроме того, американские исследователи не обнаружили связи между препаратом и риском образования тромбов.

Как сообщалось, из-за такого опасения в марте 2021 года ряд стран Европы приостановили использование вакцины AstraZeneca.

Тем временем Министерство здравоохранения Украины по состоянию на конец марта 2021 года потратило почти 1,6 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19, что составляет 40% от общей суммы бюджетной программы в 4 млрд грн.