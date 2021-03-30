Финансы 9 минут назад

Украина уже потратила на закупки вакцин от коронавируса 40% выделенных на это денег

Речь идет о почти 1,6 млрд грн

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Министерство здравоохранения Украины по состоянию на конец марта 2021 года потратило почти 1,6 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19, что составляет 40% от общей суммы бюджетной программы в 4 млрд грн.

Об этом со ссылкой на письмо Государственной казначейской службы сообщает организация StateWatch.

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Указано, что по общему фонду государственного бюджета на 2021 год этой программой предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцины. По состоянию на 22 марта из этой суммы потрачено 242,6 млн грн.

По специальному фонду государственного бюджета было выделено 1,38 млрд грн, из которых уже потрачено 1,35 млрд грн.

В целом, в соответствии с бюджетной программой вакцинации, в 2021 году Минздрав планирует закупить 7,9 млн доз прививок для 3,9 млн человек.

Дополнительно из бюджета 2020 года в декабре было выплачено 964,3 млн грн за поставку 1,9 млн доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac. С учетом этой уплаты, в целом за поставку вакцин в Украину уже было уплачено более 2,5 млрд грн.

При этом цена за одну дозу вакцины, предусмотренная бюджетной программой, составляет 504 грн. Такая же цена была уплачена за дозу китайской вакцины CoronaVac.

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В свою очередь стоимость дозы индийской вакцины Covishield неизвестна.

"Однако если разделить объем затраченных денег на цену за вакцину, заложенную в бюджетную программу, можно предположить, что уже было закуплено свыше 4,9 млн доз для Украины", — добавили в StateWatch.

Известно, что сейчас состоялась поставка только 500 тысяч доз вакцины Covishield, а также 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac.

Напомним, 25 марта в страну прибыла первая партия вакцины CoronaVac. Изначально планировалось, что первые дозы этой вакцины прибудут в Украину в начале месяца.

К тому же, Украина хочет договориться с Китаем о новых поставках вакцины от коронавируса.

Как сообщалось, срок годности вакцины Covishield истекает уже 23 июня 2021 года.

Известно, что завезли ее в Украину в количестве 500 тысяч доз 23 февраля.

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