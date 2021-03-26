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В Украину доставили китайскую вакцину от коронавируса, но лишь 215 тысяч доз из 1,9 млн

Главный санврач пояснил, почему пришло так мало доз вакцины от COVID-19

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Украину привезли 215 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac.

Препарат пройдет 10-дневный лабораторный контроль, после чего вакцину позволят использовать, рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1".

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"В Украину завезли 215 тысяч доз вакцины CoronaVac. Она нуждается в двух прививках. Сейчас вакцина пройдет десятидневный лабораторный контроль. Если после этого ее допустят, она будет использоваться. Но будут использовать четко те 215 тысяч доз в две прививки. Сначала сделают первую прививку, а затем через 24 дня — вторую", — отметил он.

Главный санврач пояснил, почему пришло так мало доз вакцины.

"Что касается того, почему пришло только 215 тысяч доз, то это — вопрос к компании, которая ее поставляет. За несвоевременные поставки эта компания платит штрафные санкции. Но мы надеемся, что в ближайшее время будет выполнен контракт, а это — 1,9 млн доз вакцины", — сказал Ляшко.

Замглавы Минздрава также добавил, что Украина за собственные деньги закупает вакцину против коронавируса и ожидает поставки в рамках инициативы COVAX.

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Напомним, 25 марта в Украину была отправлена первая партия вакцины CoronaVac против коронавирусной инфекции производства китайской компании Sinovac Biotech.

Как сообщалось, срок годности вакцины Covishield истекает уже 23 июня 2021 года.

Известно, что завезли ее в Украину в количестве 500 тысяч доз 23 февраля.

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