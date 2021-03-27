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Новую партию китайской вакцины Sinovac Украина получит в ближайшие недели — Зеленский

В целом подписанный контракт предусматривает почти 2 млн доз вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech

Вакцина CoronaVac компании Sinovac Biotech. Фото: Getty Images Вакцина CoronaVac компании Sinovac Biotech. Фото: Getty Images
Вакцина CoronaVac компании Sinovac Biotech. Фото: Getty Images

На этой неделе (22-28 марта) Украина получила 215 тысяч доз вакцины против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech.

Следующая партия препарата ожидается в ближайшие недели, заявил президент Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

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По словам главы государства, в целом подписанный контракт предусматривает почти 2 млн доз вакцины.

"Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности, Турция, где прививки ею получили президент Эрдоган и Патриарх Варфоломей", — подчеркнул Зеленский.

Он также обратил внимание, что прививку вакциной CoviShield от AstraZeneca в Индии и Европе сделали почти 50 млн человек.

По мнению президента, этот факт "красноречиво свидетельствует о признании ее безопасности и качества".

Ранее Министерство здравоохранения рассказало об эффективности и возможных побочных эффектах вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac.

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Напомним, 25 марта в страну прибыла первая партия вакцины CoronaVac. Изначально планировалось, что первые дозы этой вакцины прибудут в Украину в начале месяца.

К тому же, Украина хочет договориться с Китаем о новых поставках вакцины от коронавируса.

Как сообщалось, срок годности вакцины Covishield истекает уже 23 июня 2021 года.

Известно, что завезли ее в Украину в количестве 500 тысяч доз 23 февраля.

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