Все 500 тысяч доз первой поставки вакцины Covishield используют только для первой прививки

Все 500 тысяч доз первой поставки индийской вакцины Covishield используют только для первой прививки. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Коронавирус Инфо".

Это объясняется сменой стратегии использования препарата — ранее планировалось использовать 250 тысяч доз за 28 дней, а на 29-й день начать введение вторых доз, но недавно Минздрав принял решение проводить повторную вакцинацию через 12 недель после получения первой дозы.

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Согласно обновленному плану, это произойдет в конце мая. Однако перспектива под вопросом, поскольку как минимум до конца апреля поставки индийской вакцины Covishield в Украину и другие страны приостановлены из-за внутренней потребности Индии в своем препарате.

В то же время Ляшко пояснил, что перенос повторной вакцинации на самый отдаленный срок совершенно не связан с задержкой поставок и заявил, что для второй прививки могут использоваться и препараты из разных стран, лишь бы они были изготовлены по одной технологии.

"Вакцина от AstraZeneca — независимо от того, на какой платформе она производится — на европейской площадке, или в Индии, или в Корее — ее могут сочетать как для первой, так и второй прививки", — пояснил санврач.

Он заверил, что украинцы, которые получили первую прививку, получат и вторую, а в рамках программы COVAX в мае в Украину прибудет партия из 1,7 млн доз южнокорейского препарата SKBio, изготовленного по лицензии AstraZeneca, которых должно хватить для обеих доз прививки.

Напомним, ранее сообщалось, что поставки индийской вакцины Covishield в Украину и 190 других стран временно приостановлены, поскольку на данный момент правительство Индии не выдало разрешение на экспорт препарата.

Украина уже успела получить 500 тысяч доз указанной вакцины, а до конца марта в страну должны были привезти еще 1,5 млн доз, к лету — 4 млн. В МОЗ уже заявили, что "проводится работа", чтобы страна все же получила 1,5 млн законтрактованных доз.

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