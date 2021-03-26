Covishield пока не привезут в Украину: Индия не выдала разрешение на ее экспорт

Поставки индийской вакцины Covishield в Украину пока приостановили, поскольку на данный момент правительство Индии не выдало разрешение на экспорт препарата. Об этом сообщает ВВС Украина, ссылаясь на собственные источники в Министерстве иностранных дел Индии.

Такое решение приняли, чтобы удовлетворить потребности самой страны в препарате — на днях в Индии начало расти число заразившихся коронавирусом. Там зарегистрировано 11,7 млн случаев заражения вирусом, страна же находится на втором месте после США по количеству заболеваний.

Кроме того, передает Reuters, с 1 апреля в стране расширят план вакцинации, включив в программу граждан старше 45 лет.

Ограничение поставок планируют продлить до конца апреля. Всего мера затронет около 190 стран, которые должны были получить вакцины в рамках программ Covax — инициативы ВОЗ, направленной на справедливое распределение препаратов.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что "проводится работа", чтобы Украина все же получила 1,5 млн законтрактованных доз.

Отметим, о возможном срыве будущих поставок на днях заявлял глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. Однако пояснял это "информационной кампанией, развернутой против индийской вакцины".

По его словам, МИД получило письмо от посольства Индии, в котором подчеркивалась недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемого в Украину.

Напомним, Украина уже успела получить 500 тысяч доз указанной вакцины. До конца марта в страну должны были привезти еще 1,5 млн доз, а к лету — 4 млн.

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