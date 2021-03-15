Общество 1 час назад

"Чтобы не было срывов": Ляшко рассказал, почему в Украине такой медленный темп вакцинации

По словам санврача, такой темп был спланирован изначально, чтобы не допустить "программных ошибок"

Главный санитарный врач Виктор Ляшко. Фото: World Health Organization Ukraine Главный санитарный врач Виктор Ляшко. Фото: World Health Organization Ukraine
Главный санитарный врач Виктор Ляшко. Фото: World Health Organization Ukraine

В Украине такой медленный темп вакцинации от коронавируса был спланирован Минздравом изначально. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, перед ведомством стояла задача запустить вакцинацию так, чтобы не было срывов, чтобы не допустить "программных ошибок", которые имели бы негативное информационное влияние на кампанию иммунопрофилактики.

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"Мы, как Министерство здравоохранения, и я, как главный санитарный врач, прежде всего отвечаем за то, чтобы компания развернулась и не сорвалась в первые дни, потому что они наиболее критичны", — отметил Ляшко.

Он добавил, что даже если в апреле или в конце марта привезут 10 млн вакцин, то в апреле их не используют по одной причине: МОЗ не нужны проблемы, которые приведут к срыву кампании.

При этом санврач подчеркнул, что на данном этапе Украина не отстает от других стран, но и не лидирует среди них. По его словам, уже сейчас есть возможность делать и 20 тысяч прививок в сутки, а потому темпы вакцинации значительно возрастут.

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"Мобильных бригад уже выпустили больше, учреждений здравоохранения присоединилось больше, и мы довольно быстро эти дозы вакцины используем", — уверен Ляшко.

Напомним, ранее выяснилось, что срок годности привезенной в страну индийской вакцины Covishield истекает 23 июня 2021 года.

Учитывая получение 500 тысяч доз вакцины, скорость вакцинации должна вырасти минимум вдвое, чтобы вся партия была использована вовремя. При нынешнем же темпе до середины лета успеют использовать только половину завезенных вакцин.

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