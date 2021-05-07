Наука 1 час назад

Украинскую вакцину от COVID-19 обещают разработать до конца года

Ученые со Львова также планируют создать вакцину в виде таблетки

Фото: Минздрав Фото: Минздрав
Фото: Минздрав

Украинские ученые планируют завершить разработку отечественной вакцины от коронавируса до конца 2021 года, после чего она должна будет пройти клинические испытания.

Об этом заявил директор Института биологии клетки НАН Украины академик Андрей Сибирный, сообщает пресс-служба НАН.

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По словам ученого, сейчас в Украине уже прошли начальные этапы в создании вакцины. После завершения разработки вакцины должны пройти испытания на лабораторных животных — трасгенных мышей будут заражать вирусом и вводить им вакцину. При этом пока неизвестно, можно ли такие исследования будет провести в Украине.

"Вот этот последний этап работы наверняка придется делать с нашими коллегами в Польше. Так мы предварительно договорились. Я бы хотел, чтобы это была полностью украинская вакцина, но так получается, что это будет международное сотрудничество", — констатировал Сибирный.

В свою очередь ученые со Львова также планируют создать вакцину в виде таблетки.

"Разработка вакцины в таблетке — это идея для следующего проекта. Сейчас Институт биологии клетки НАН Украины работает над тремя проектами: разработкой вакцины от COVID-19, созданием нового антибиотика широкого спектра действия и разработкой биосенсоров", — доложили в НАН.

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Известно, что в 2020 году Институт биологии клетки НАН победил в получении грантов от Национального фонда научных исследований. На разработку COVID-вакцины ученые получили почти 10 млн грн.

Ранее о планах разработать собственную вакцину украинского производства сообщал министр здравоохранения Максим Степанов.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что украинские ученые разработали три прототипа вакцины от COVID-19.

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