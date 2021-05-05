Зеленский хочет, чтобы большинство украинцев привили от COVID-19 до Дня независимости

До Дня независимости вакцинацию от коронавируса в Украине должно пройти большинство украинцев, а правительство должно усилить коммуникацию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на селекторном совещании с членами правительства, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент считает, что правительство должно усилить коммуникацию с регионами по ситуации с заболеваемостью COVID-19.

"До Дня независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это — единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией", — заявил Зеленский.

Как известно, День независимости Украины отмечается 24 августа.

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Напомним, украинские ученые прогнозируют, что из-за дефицита вакцин от COVID-19 Украина может получить коллективный иммунитет от коронавируса только в 2023 году.

Ранее в Украине отказались от вакцинации публичных лиц вне очереди. На сегодняшний день прививки от коронавируса получают украинцы старше 65 лет, военные, работники домов престарелых, медики, спортсмены-олимпийцы, духовенство, сотрудники прокуратуры и других правоохранительных органов.

На сегодня карантин в Украине продлен до 30 июня. В частности, в "красной" зоне эпидемической опасности остаются еще шесть областей — Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.