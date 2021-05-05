Эпидемия Covid-19 и карантин продлятся в Украине еще два года — ученые

Ученые Национального технического университета "Киевский политехнический институт" и Института эпидемиологии и инфекционных болезней полагают, что если темпы вакцинации против Covid-19 в Украине останутся на нынешнем уровне, страна, как и другие подобные ей, рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и приобрести коллективный иммунитет от этой болезни только в 2023 году.

Исследователи провели анализ тенденций вакцинации и затухания эпидемии в разных странах мира, сгруппировав их в пять кластеров. Украина вошла в число стран с высоким уровнем заболеваемости и медленной вакцинацией.

В эту группу также вошли Россия, Молдова, Грузия, Бразилия, Мексика, Индия и ряд других стран. Средний уровень прививки для стран этого кластера составляет 4,5%, при этом для Украины — лишь 1,8%.

"Из-за дефицита вакцин и крайне низких темпов вакцинации (1,8% одной дозой состоянию на 1 мая), несоблюдения в должном объеме карантинных норм Украина принадлежит к странам с высоким риском затяжного формирования коллективного иммунитета — преимущественно за счет естественного инфицирования с соответствующими значительными потерями населения; стагнацией экономики и общественной жизни; большей изоляцией от стран, достигших контроля эпидемической ситуации", — говорится в сообщении.

В этих условиях ученые рекомендуют соблюдать все противоэпидемические меры с усиленным эпидемическим надзором за Covid-19; установить приоритеты вакцинации для всех неинфицированных ранее лиц при соблюдении короткой схемы вакцинации.

"Минимальный интервал между первой и второй дозами должен составлять четыре недели. Вместе с тем в Украине на данный момент применяется максимальный интервал 12 недель, что может снижать ожидаемую эффективность вакцинации", — указывают исследователи.

Также они полагают, что при наличии достаточного количества вакцины необходимо будет оперативно расширить доступ к вакцинации для всех желающих. Кроме того, целесообразно пересмотреть подходы к вакцинации переболевших на нынешнем этапе, уменьшив ее до одной дозы по типу бустерной (усиливающей дозы для повышения иммунитета против Covid-19).

В свою очередь, быстрее всего, по оценкам украинских ученых, — к концу второго или началу третьего квартала 2021 года — коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции сформируется в странах, достигших наибольших (более 60%) показателей вакцинации населения. В этот кластер вошли США, Израиль, Великобритания и ОАЭ.

Во второй кластер вошло большинство стран Западной Европы и Канада. Отмечается, что они могут перейти к модели коллективного иммунитета ближе к концу 2021 года с затуханием процесса в начале 2022-го.

Третий кластер составили Турция, отдельные страны Центральной Европы, Марокко и Уругвай. В них уровень вакцинации населения пока не превышает 20%, имеет место нестрогое соблюдение карантинных норм, а ежедневная заболеваемость продолжает расти. По прогнозу исследователей, эти страны перейдут к модели коллективного иммунитета ближе к середине 2022 года.

Помимо четвертого, куда ученые отнесли Украину, также выделен кластер, куда вошли Австралия, Китай, Аргентина и страны Юго-Восточной Азии со сравнительно низкими уровнями заболеваемости, но при этом и с медленными темпами вакцинации населения. Преодоление пандемии в этих странах может растянуться во времени с горизонтом завершения в конце 2022 — начале 2023 года.

Напомним, на сегодня карантин в Украине продлен до 30 июня. В частности, в "красной" зоне эпидемической опасности остаются еще шесть областей — Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.