"Укрзализныця" сняла все ограничения на курсирование поездов из-за Covid-19

"Укрзализныця" с 5 мая сняла все ограничения на курсирование поездов, вводившиеся из-за эпидемии коронавирусной инфекции: последней из "красной" карантинной зоны вышла Житомирская область.

Как напоминают в УЗ, последний регион с действующими железнодорожными ограничениями со среды перешел из "красной" зоны сразу в "желтую", что предусмотрено решением Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям от 4 мая.

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"В связи с этим "Укрзализныця" оперативно открывает высадку-посадку, а также продажу проездных документов до/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулино, Новоград-Волынский, Белокорович и Олевск.

Через Житомирскую область ныне следуют поезда №13/14 Киев — Солотвино; №29/30 Киев — Ужгород; №43/44 Ивано-Франковск — Киев; №45/46 Ужгород — Лисичанск; №58/57 Ковель — Одесса, №88/87 Ковель — Новоалексеевка; №98/97 Ковель — Киев; №134/133 Николаев — Рахов; №142/141 Львов — Бахмут; №188/187 Ковель — Николаев и №743/744 Киев — Львов.

Напомним, после выхода Житомирской области в "красной" зоне в Украине осталось шесть регионов — Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Отметим также, что с 15 апреля "Укрзализныця" возобновила пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников.