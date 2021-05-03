"Укрзализныця" запускает пригородную электричку с местами для велосипедов

"Укрзализныця" завершает капитально-восстановительный ремонт очередного электропоезда для регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".

При этом новациями поезда являются специальные держатели для перевозки велосипедов, сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

"В течение ближайшего времени 10 отремонтированных вагонов будут приняты в эксплуатацию железной дорогой и выедут на колею для качественного обслуживания пассажиров. При планировании ремонтов "Укрзализныцей" было принято решение оборудовать вагоны местами для перевозок велосипедов, а также увеличить удобство пользования. Крепления для велосипедов находятся в первом и десятом вагонах", — говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности главы правления УЗ Ивана Юрика, компания сконцентрирована на улучшении качества пригородного движения и поддерживает экологический транспорт.

"Именно поэтому мы приняли решение сделать пригородный транспорт более удобным для велосипедистов. Следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов", — заявил он.

Указано, что, кроме капитального ремонта, на указанных поездах выполнен комплекс модернизаций, направленный на улучшение условий перевозок пассажиров и повышение надежности электропоездов в эксплуатации.

В частности, для удобства пассажиров установили блоки сидений с улучшенными эргономическими свойствами, вагоны оборудуют современным освещением, тонированными стеклопакетами.

"Для обеспечения безопасности движения электропоездов повышена надежность ходовой части, заменено устаревшее электрооборудование на современное, установлено современное светосигнальное оборудование. Ремонт электропоезда выполнил Киевский электровагоноремонтный завод (КЭВРЗ)", — доложили в УЗ.

Также отмечается, что в ходе ремонта в вагонах установлена ​​новая современная пожарная сигнализация с датчиками на огонь и задымление, видеонаблюдение для предотвращения вандализма, вагон оснащен видеокамерами по внешнему периметру и в голове поезда.

В "Укрзализныце" добавили, что на протяжении 2021 года запланировали капитально-восстановительным ремонтом обновить 40 секций электропоездов, 11 секций — капитальными ремонтами.

В условиях депо предусмотрено выполнить капитальный ремонт 25 секций электропоездов и 4 дизель-поездов.

"Текущие ремонты будут выполнены на 5040 секциях электропоездов и 292 дизель-поездах", — пообещали в компании.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" введет 30 летних поездов и улучшит графики еще восьми. В частности, в УЗ намерены открыть максимально удобные маршруты поездов на курорты.