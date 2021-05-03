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40 минут назад

"Укрзализныця" запускает пригородную электричку с местами для велосипедов

Следующим шагом должно стать повышение инклюзивности пригородных поездов

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

"Укрзализныця" завершает капитально-восстановительный ремонт очередного электропоезда для регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".

При этом новациями поезда являются специальные держатели для перевозки велосипедов, сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

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"В течение ближайшего времени 10 отремонтированных вагонов будут приняты в эксплуатацию железной дорогой и выедут на колею для качественного обслуживания пассажиров. При планировании ремонтов "Укрзализныцей" было принято решение оборудовать вагоны местами для перевозок велосипедов, а также увеличить удобство пользования. Крепления для велосипедов находятся в первом и десятом вагонах", — говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности главы правления УЗ Ивана Юрика, компания сконцентрирована на улучшении качества пригородного движения и поддерживает экологический транспорт.

"Именно поэтому мы приняли решение сделать пригородный транспорт более удобным для велосипедистов. Следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов", — заявил он.

Указано, что, кроме капитального ремонта, на указанных поездах выполнен комплекс модернизаций, направленный на улучшение условий перевозок пассажиров и повышение надежности электропоездов в эксплуатации.

В частности, для удобства пассажиров установили блоки сидений с улучшенными эргономическими свойствами, вагоны оборудуют современным освещением, тонированными стеклопакетами.

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"Для обеспечения безопасности движения электропоездов повышена надежность ходовой части, заменено устаревшее электрооборудование на современное, установлено современное светосигнальное оборудование. Ремонт электропоезда выполнил Киевский электровагоноремонтный завод (КЭВРЗ)", — доложили в УЗ.

Также отмечается, что в ходе ремонта в вагонах установлена ​​новая современная пожарная сигнализация с датчиками на огонь и задымление, видеонаблюдение для предотвращения вандализма, вагон оснащен видеокамерами по внешнему периметру и в голове поезда.

В "Укрзализныце" добавили, что на протяжении 2021 года запланировали капитально-восстановительным ремонтом обновить 40 секций электропоездов, 11 секций — капитальными ремонтами.

В условиях депо предусмотрено выполнить капитальный ремонт 25 секций электропоездов и 4 дизель-поездов.

"Текущие ремонты будут выполнены на 5040 секциях электропоездов и 292 дизель-поездах", — пообещали в компании.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" введет 30 летних поездов и улучшит графики еще восьми. В частности, в УЗ намерены открыть максимально удобные маршруты поездов на курорты.

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