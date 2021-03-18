"Укрзализныця" введет 30 летних поездов и улучшит графики еще восьми

В рамках программы по подготовке к перевозкам в летний сезон "Укрзализныця" готова назначить не менее 30 поездов на самых популярных направлениях.

Как отмечается в сообщении государственного монополиста, сейчас идет активная работа по подготовке подвижного состава, инфраструктуры и другие организационные мероприятия.

"Учитывая реалии сегодняшнего дня, мы ожидаем увеличения количества внутренних туристов и активно готовимся. Конечно, карантин вносит свои коррективы, но мы научились оперативно на них реагировать и заверяем, что строгое соблюдение противокарантинних мероприятий делает поезда более безопасным транспортом для пассажиров", — отметил директор филиала УЗ "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

Он отметил, что в УЗ намерены открыть максимально удобные маршруты, чтобы пассажиры из разных регионов Украины без пересадок добирались на курорты. Например, в Азовском направлении будут курсировать удобный ночной поезд Киев — Бердянск, из Львова можно будет добраться до Новоалексеевки и Бердянска, а из Лисичанска и Харькова — в Одессу.

Также одной из программ "Укрзализныци" по улучшению пассажирского сообщения является создание удобных маршрутов между крупнейшими городами. Перспективным направлением Перцовский назвал введение прямого сообщения между Харьковом и Днепром, Кривым Рогом и Одессой.

Кроме того, сообщается, что "Укрзализныця" оптимизирует графики движения не менее восьми маршрутов поездов, что позволит сэкономить пассажирам 1 млн часов в год.

"Например, почти на час ускорили поезд №10/9 Киев — Мариуполь путем изменения маршрута, на полчаса ускорили поезд № 357/358 Киев — Рахов, усовершенствовали время прибытия и отправления некоторых поездов. За такими, казалось бы, небольшими изменениями — большая работа железнодорожников, которая улучшит комфорт пассажиров", — отметил Перцовский.

В частности, в новом графике поезда №5/6 Ужгород — Херсон и № 58/57 Ковель — Одесса будут курсировать ежедневно. Появятся дополнительные остановки поездов №779/780 Сумы — Киев — Сумы на станциях Бахмач и Нежин-Пассажирский. Кроме того, вернут остановку на станции Каролино-Бугаз для поезда №145/146 Киев — Измаил.

"Многие новации и усовершенствования появились в результате совместной работы с нашими пассажирами. В частности, была введена специальная электронная почта, куда мы собирали предложения по совершенствованию графика движения поездов. Мы получили более 450 предложений и то, что было возможно, ввели. УЗ слышит своих пассажиров и ждет дальнейшую обратную связь", — отметил директор "Пассажирской компании".

Напомним, что в марте "Укрзализныця" восстановила курсирование вагонов-автомобилевозов в составе отдельных поездов, следующих до Львова из других крупнейших городов.

Отметим также, что в 2021 году УЗ намерена инвестировать более 14 млрд грн, 10 млрд грн из которых — на обновление подвижного состава, а еще 4 млрд грн — на инфраструктуру.