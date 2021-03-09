Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" возобновила услугу перевозки автомобилей

Перевезти машину во Львов и обратно можно из Одессы и Днепра, а с 12 марта — и из Харькова

Фото: скриншот видео YouTube-канала "Железные магистрали" Фото: скриншот видео YouTube-канала "Железные магистрали"
Фото: скриншот видео YouTube-канала "Железные магистрали"

"Укрзализныця" восстановила курсирование вагонов-автомобилевозов в составе отдельных поездов, следующих до Львова из других крупнейших городов. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

В частности, на сегодня такая услуга доступна для поезда №12/11 Одесса — Львов: из Одессы через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам (кроме 9 марта).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кроме того, перевези машину можно на поезде №41/42 Днепр — Трускавец (до Львова): с отправлением из Днепра через день по четным числам, а из Львова — через день по нечетным.

С 12 марта автомобилевоз появится в поезде №15/16 Харьков — Рахов, а с 15 марта — №17/18 Харьков — Ужгород (в обоих случаях — дважды в неделю и только до Львова).

Читайте также:
"Укрзализныця" обещает 14 млрд грн инвестиций на новые поезда и инфраструктуру в 2021 году

Также в "Укрзализныце" обещают запустить "в ближайшее время" данную услугу и для поезда №7/8 Харьков — Одесса раз в неделю.

По состоянию на 9 марта уже осуществлено около 15 рейсов вагонов-автомобилевозов. За один рейс такой вагон может транспортировать от четырех до восьми машин, в зависимости от габаритов: ограничение по высоте автомобиля составляет 1,7 метра. Общая грузовместимость одного такого вагона составляет 12 тонн.

Напомним, что "Укрзализныця" планирует запустить международный сервис по перевозке полуприцепов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на поезда в "красную" Закарпатскую область
"Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на поезда в "красную" Закарпатскую область
До конца апреля на кольцевой дороге Киева ограничили движение транспорта
До конца апреля на кольцевой дороге Киева ограничили движение транспорта
General Motors испытал новый внедорожник Hummer (ВИДЕО)
General Motors испытал новый внедорожник Hummer (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Курировать, а не управлять: как в Moneyveo ввели гибридную систему управления — Алена Андронникова

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. До конца апреля на кольцевой дороге Киева ограничили движение транспорта

  3. В Харьковской области микроавтобус с людьми улетел с трассы и перевернулся: есть погибшие

  4. Обстрелянный Пашинским Химикус отозвал гражданский иск, получив от экс-нардепа компенсацию

  5. General Motors испытал новый внедорожник Hummer (ВИДЕО)

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...