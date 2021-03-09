"Укрзализныця" возобновила услугу перевозки автомобилей

"Укрзализныця" восстановила курсирование вагонов-автомобилевозов в составе отдельных поездов, следующих до Львова из других крупнейших городов. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

В частности, на сегодня такая услуга доступна для поезда №12/11 Одесса — Львов: из Одессы через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам (кроме 9 марта).

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Кроме того, перевези машину можно на поезде №41/42 Днепр — Трускавец (до Львова): с отправлением из Днепра через день по четным числам, а из Львова — через день по нечетным.

С 12 марта автомобилевоз появится в поезде №15/16 Харьков — Рахов, а с 15 марта — №17/18 Харьков — Ужгород (в обоих случаях — дважды в неделю и только до Львова).

Также в "Укрзализныце" обещают запустить "в ближайшее время" данную услугу и для поезда №7/8 Харьков — Одесса раз в неделю.

По состоянию на 9 марта уже осуществлено около 15 рейсов вагонов-автомобилевозов. За один рейс такой вагон может транспортировать от четырех до восьми машин, в зависимости от габаритов: ограничение по высоте автомобиля составляет 1,7 метра. Общая грузовместимость одного такого вагона составляет 12 тонн.

Напомним, что "Укрзализныця" планирует запустить международный сервис по перевозке полуприцепов.