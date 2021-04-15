Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" возобновила полную рабочую неделю для всех железнодорожников

Постепенно удается стабилизировать работу компании

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

С 15 апреля 2021 года "Укрзализныця" возобновила 5-дневную рабочую неделю для всех железнодорожников.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"С 1 апреля "Укрзализныця" осуществляет все социальные выплаты, предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договором", — говорится в сообщении.

В УЗ подчеркнули, что постепенно удается стабилизировать работу компании. В частности, улучшены ряд показателей грузовой работы, благодаря чему в апреле наблюдается рост нагрузки, а вместе с тем — финансовых поступлений.

"Это дало нам возможность, как и обещали, возобновить все социальные выплаты, которые были приостановлены в связи с кризисом, вызванным COVID-19, и вернуть полную рабочую неделю для всех железнодорожников", — заявил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

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По его словам, с апреля увеличен размер суточных для работников компании с 200 грн до 250 грн.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 15 апреля возобновляет пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников, а с июня инициирует повышение зарплат на 8%.

Напомним, "Укрзализныця" с 1 июля 2020 года ввела режим четырехдневной рабочей недели из-за продолжения карантина по коронавирусу.

Также "Укрзализныця" объявила о сокращении почти трети сотрудников центрального офиса.

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