Забастовки не будет: "Укрзализныця" с лета повысит зарплаты сотрудникам на 10%

"Укрзализныця" и профсоюзы договорились увеличить с 1 июня на 10% тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников. Как говорится в сообщении госкомпании, стороны также пришли к соглашению, что при условии выполнения основных доходных показателей второй этап повышения заработных плат состоится уже с 1 октября 2021 года.

Отмечается, что оба повышения будут применены к работникам компании, должностные оклады которых сейчас составляют меньше 30 тысяч грн.

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Соответствующие договоренности были закреплены в совместном решении о сотрудничестве и взаимопонимании, которое подписали исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик и лидер профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк.

"Мы осознаем свою ответственность за стабильную работу компании. Именно поэтому было принято решение повысить заработную плату железнодорожникам, которые имели самую низкую оплату и были наименее защищенными. Мы даем сигнал нашим работникам, что с огромным уважением относимся к их тяжелой ежедневной работе", — отметил Юрик.

По его словам, сейчас главная цель руководства УЗ — найти разумный баланс, при котором можно будет улучшить жизнь железнодорожникам и управлять компанией таким образом, чтобы достигать как можно более высоких финансовых результатов.

Кроме того, руководитель перевозчика-монополиста выразил надежду, что со своей стороны профсоюз будет поддерживать политику УЗ и помогать совместно отстаивать перед соответствующими государственными органами власти особо острые вопросы.

Среди них названы унификация тарифов на грузовые перевозки, освобождение железнодорожного транспорта от уплаты налога на землю, от акцизного налога на дизельное топливо, а также уменьшение уплаты дивидендов в государственный бюджет.

Отметим, что 19 марта глава временной следственной комиссии Верховной Рады по доведению УЗ до нынешнего состояния Юлия Гришина сообщила, что трудовой коллектив госкомпании готовит массовую забастовку с остановкой всех видов перевозок.

25 марта в УЗ сообщили, что возобновляют пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников. Кроме того, восстановлены выплаты, предусмотренные действующим отраслевым соглашением и коллективными договорами. Также принято решение о повышении с 1 апреля на 25% размеры суточных.

Отметим, что 17 марта Кабинет министров решил досрочно прекратить полномочия председателя правления УЗ Владимира Жмака и возложить исполнение обязанностей главы правления на его члена Юрика. В правительстве объяснили решение отсутствием у Жмака последовательной и системной стратегии по разделению "Укрзализныци".