В Мининфраструктуры объяснили увольнение главы "Укрзализныци"

Отсутствие последовательной и системной стратегии по разделению АО "Укрзализныця" стало одной из причин увольнения Владимира Жмака с должности председателя правления железнодорожной компании.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на онлайн-встрече с "Европейской Бизнес Ассоциацией", передает "Укринформ".

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"Если создаются новые вертикали, и мы говорим о разделении компании, то это должно быть последовательное видение и стратегия, а не просто создание новых юридических лиц, собственно, что они и сделали, и решением правления начали их регистрировать. Без того, чтобы проговорить это с 240 реальными или 260 номинальными работниками, которые трудятся в компании, объяснить логику, объяснить это наблюдательному совету, объяснить акционеру", — отметил министр.

По его словам, правительство, как акционер "Укрзализныци", также хотело бы понимать — как в компании планируют осуществлять разделение и внедрять соответствующую реформу.

"Реформа — это не о том, чтобы мы на бумаге создали какие-то юридические лица, это понимание наших глобальных целей. К сожалению, в "Укрзализныце" не было это сделано, не было подготовлено, не было системного видения. Я был вынужден обратиться к нашим международным партнерам, в Европейский банк реконструкции и развития, чтобы они нам помогли разработать стратегию реализации этой реформы по разделению компании, по анбандлингу "Укрзализныци". Поскольку человека с системным видением внутри компании не нашлось", — подчеркнул Криклий.

Кроме этого, добавил он, в УЗ не был решен вопрос об отмене четырехдневной рабочей недели.

Министр заметил, что на 5-дневную рабочую неделю компания перешла уже после увольнения Жмака. Также компания начала сокращать объемы грузовых перевозок, рост которых произошел только за последний месяц.

"Были еще другие операционные вопросы, но опять же, — это решение наблюдательного совета, правительство это решение поддержало. Теперь мы должны не медлить с тем, чтобы появился новый руководитель", — резюмировал глава Мининфраструктуры.

Напомним, 17 марта 2021 года Кабинет министров принял решение о досрочном прекращении полномочий председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака. Временное исполнение обязанностей председателя правления было возложено на члена правления компании Ивана Юрика.

Жмак был назначен на должность 26 августа 2020 года. До этого он был членом наблюдательного совета ГП "Международный аэропорт "Борисполь".