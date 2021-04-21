Карантин в Украине продлевают до 30 июня — Шмыгаль

Усиленные карантинные ограничения и режим чрезвычайной ситуации будут продлены в Украине до 30 июня. Об этом сегодня, 21 апреля, в ходе брифинга заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии.

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"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации, продолжает карантин", — заявил Шмыгаль.

При этом, премьер также призвал украинцев оставаться дома в период майских праздников и Пасхи, так как массовые скопления людей могут привести к новой волне коронавируса.

"Мы можем говорить, что ситуация в Украине стабилизируется, не только с точки зрения количества случаев, но и с точки зрения нагрузки на медицинскую систему. Но то что мы выходим из очередной волны не означает, что коронавирус исчез. В эти дни мы призываем людей оставаться дома", — сказал глава правительства.

Премьер добавил, что 23 апреля с Советом церквей будет обсуждаться вопрос проведения Пасхальных праздников с соблюдением противоэпидемиологических мер.

"Массовые скопления людей могут привести к новой волне коронавируса", — резюмировал Шмыгаль.

Напомним, 11 апреля 2021 года Министерство здравоохранения обновило карту карантина по коронавирусу в Украине.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в случае введения "красной зоны" в большинстве областей, то есть, минимум в 13 из них, жесткий карантин придется вводить уже по всей стране.

Об этом также заявлял еще 4 марта и премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время 17 марта Степанов выступил уже против введения общенационального жесткого карантина. 7 апреля об отсутствии необходимости в общенациональном локдауне заявил и Шмыгаль.