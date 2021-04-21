COVID-19: за сутки количество заболевших в Украине снова перевалило за 12 тысяч

По состоянию на 21 апреля, в Украине зарегистрировано 12 162 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

По его словам, среди заболевших — 532 ребенка и 326 медработников.

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За последние сутки в Украине госпитализировано 4 411 человек, зафиксировано 429 летальных случая и выздоровело от коронавируса 14 720 пациентов.

За этот период проведено 109 007 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 46 746, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 17 235 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 45 026.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 974 11 человек, выздоровели от этой болезни 1 514 472 пациентов и умерли 40 796 больных. За это время проведено 9 042 785 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (965), а также Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

В течение суток 20 апреля 2021 года в Украине привито против COVID-19 15042 человека. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 477 833 человека, из них получили 1 дозу — 477 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — пять человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

город Киев — 965 случаев/1 650 прививок;

Винницкая область — 327 случаев/473 прививки;

Волынская область — 382 случая/592 прививки;

Днепропетровская область — 771 случай/981 прививки;

Донецкая область — 735 случаев/575 прививок;

Житомирская область — 276 случаев/396 прививок;

Закарпатская — 104 случая/560 прививок;

Запорожская область — 845 случаев/822 прививки;

Ивано-Франковская область — 106 случаев/466 прививок;

Киевская область — 881 случай/683 прививки;

Кировоградская область — 126 случаев/181 прививки;

Луганская область — 336 случаев/194 прививки;

Львовская область — 492 случая/1 576 прививок;

Николаевская область — 397 случаев/355 прививок;

Одесская область — 769 случаев/900 прививок;

Полтавская область — 539 случаев/335 прививок;

Ровенская область — 616 случаев/485 прививок;

Сумская область — 437 случаев/499 прививок;

Тернопольская область — 269 случаев/339 прививок;

Харьковская область — 938 случаев/644 прививки;

Херсонская область — 171 случай/411 прививок;

Хмельницкая область — 717 случаев/715 прививок;

Черкасская область — 622 случая/364 прививки;

Черновицкая область — 202 случая/498 прививок;

Черниговская область — 139 случаев/348 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 269 мобильными бригадами по иммунизации и 462 прививочными пунктами.

18 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 478 370 человек.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 20 апреля 2021 года зафиксировано 8940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За день до этого было было зарегистрировано 6 506 новых заражений коронавирусом.

Источник фото: Depositphotos.