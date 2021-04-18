Общество 50 минут назад

В Украине началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer (ФОТО, ВИДЕО)

Первыми прививки сделали подопечным психоневрологического интерната в Бородянке

Фото: Сегодня Фото: Сегодня
Фото: Сегодня

18 апреля в Украине началась вакцинация граждан препаратом американской компании Pfizer.

В связи с этим, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко вместе с мобильной бригадой выехал на первую вакцинацию, сообщает "Сегодня".

Кратко и по делу в Telegram

По информации издания, первые дозы Pfizer получили подопечные психоневрологического интерната в Бородянке под Киевом.

Вакцинацию начали с директора больницы, после чего прививки начали делать уже пациентам.

Главный санитарный врач сообщил, что прививки сделают около 100 гражданам — подопечным и персоналу интерната.

По словам Ляшко, вакцина уже доехала до всех региональных складов, и с сегодняшнего дня в каждой области Украины можно сделать прививку американским препаратом.

Вакцину для прививок доставили на место заранее, медики ее максимально быстро подготовили к использованию.

Напомним, 16 апреля в Украину доставили первую партию американской вакцины против коронавируса от компаний Pfizer/BioNtech.

Ранее сообщалось, что вакцинация от COVID-19 вакциной Pfizer начнется 18 апреля с Киевской области, а 19 апреля — по всей Украине.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинские предприятия на 10% нарастили производство огнеупорных материалов
Украинские предприятия на 10% нарастили производство огнеупорных материалов
"Вирус мутирует, в больницах много детей" — мэр Киева Кличко о ситуации с COVID-19
"Вирус мутирует, в больницах много детей" — мэр Киева Кличко о ситуации с COVID-19
Российские оккупанты изменили правила въезда в Крым из-за COVID-19
Российские оккупанты изменили правила въезда в Крым из-за COVID-19
Загрузка...
Новое видео
Как энергоэффективность повышает безопасность труда и лояльность персонала — Антон Ковалишин

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Twitter был зафиксирован глобальный сбой

  3. На Ближнем Востоке распространяется еще один опасный для человека вирус

  4. В Украине вводят электронные акцизы на алкоголь

  5. За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 10 282 человек, 250 больных умерли

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...