В Украине началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer (ФОТО, ВИДЕО)

18 апреля в Украине началась вакцинация граждан препаратом американской компании Pfizer.

В связи с этим, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко вместе с мобильной бригадой выехал на первую вакцинацию, сообщает "Сегодня".

По информации издания, первые дозы Pfizer получили подопечные психоневрологического интерната в Бородянке под Киевом.

Вакцинацию начали с директора больницы, после чего прививки начали делать уже пациентам.

Главный санитарный врач сообщил, что прививки сделают около 100 гражданам — подопечным и персоналу интерната.

По словам Ляшко, вакцина уже доехала до всех региональных складов, и с сегодняшнего дня в каждой области Украины можно сделать прививку американским препаратом.

Вакцину для прививок доставили на место заранее, медики ее максимально быстро подготовили к использованию.

Напомним, 16 апреля в Украину доставили первую партию американской вакцины против коронавируса от компаний Pfizer/BioNtech.

Ранее сообщалось, что вакцинация от COVID-19 вакциной Pfizer начнется 18 апреля с Киевской области, а 19 апреля — по всей Украине.