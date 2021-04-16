В Украину доставили первую партию вакцины против коронавируса Pfizer

В Украину доставили первую партию американской вакцины против коронавируса от компаний Pfizer / BioNtech.

Об этом со ссылкой на проинформированный источник сообщает LIGA.net.

При этом официальных заявлений об этом пока не было.

Известно, что министр здравоохранения Максим Степанов сейчас выступает в Верховной Раде.

Указано, что 15 апреля глава Минздрава анонсировал прибытие в Украину 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках механизма Всемирной организации здравоохранения COVAX.

Напомним, третья фаза клинических исследований вакцины Pfizer показала ее эффективность в 95%.

В начале года в Минздраве заявляли, что Украина получит 117 тысяч доз вакцин от Pfizer в феврале, однако этого не произошло.

Как сообщалось, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Pfizer для экстренного использования.

6 апреля Украина также заключила контракт с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины. В МОЗ рассчитывают на начало поставок в ближайшие месяцы.

На данный момент в Украине делают прививки вакциной CoronaVac (от китайской компании Sinovac) и Covishield (Oxford-AstraZeneca). На утро 16 апреля вакцинированы 432 тысячи 815 человек.

В целом, как заявил Степанов ранее, у Украины есть контракты на поставку 24 млн доз вакцины от коронавируса, а с учетом поставок в рамках COVAX общее число составляет 32 млн доз.