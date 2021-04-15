Политика 10 минут назад

Степанов назвал новый срок поставки вакцины Pfizer в Украину

"Есть подтверждение, но они уже столько раз переносили, начиная с 15 февраля, что уже дую на воду"

Вакцина Pfizer. Фото: GettyImages Вакцина Pfizer. Фото: GettyImages
Вакцина Pfizer. Фото: GettyImages

Министерство здравоохранения ожидает первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках международного механизма COVAX в пятницу, 16 апреля. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть подтверждение COVAX, что завтра должны приехать 117 тысяч доз. У нас уже есть соответствующие документы относительно слота самолета, но они уже столько раз переносили, начиная с 15 февраля, что уже дую на воду", — сказал он.

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Ранее сообщалось, что первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer поступят в дома престарелых и сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Во время логистики первой партии вакцины Pfizer будет опробована рекомендация производителя относительно развозки этой вакцины в транспортных контейнерах с сухим льдом.

Напомним, вакцина от Pfizer, по обещаниям руководства Минздрава, в количестве 117 тысяч доз должна была поступить в Украину еще 15 февраля, однако этого не произошло. При этом зарегистрирована она была в Украине лишь 22 февраля.

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Ныне Минздрав также ожидает от британского закупочного агентства Crown Agents информацию относительно графика поставок 10 млн доз законтрактованной вакцины Pfizer. Договор, который подписан между Украиной и Pfizer, предусматривает, что все 10 млн доз вакцины будут поставлены до конца 2021 года. Первые поставки по этому коммерческому контракту Украина предварительно ожидает в мае.

Отметим также, что накануне в Украине началась вакцинация препаратом CoronaVac от китайской компании Sinovac. Пока его поставлено лишь 215 тысяч доз из 1,9 млн.

В целом, как заявил Степанов неделей ранее, у Украины есть контракты на поставку 24 млн доз вакцины от коронавируса, а с учетом поставок в рамках COVAX общее число составляет 32 млн доз.

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