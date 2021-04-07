Политика 1 час назад

Данилов о провале вакцинации: "Сейчас не время менять Степанова"

Секретарь СНБО также анонсировал отдельное заседание совета, посвященное проблемам медицинской отрасли

Алексей Данилов. Фото: пресс-служба МВД Алексей Данилов. Фото: пресс-служба МВД
Алексей Данилов. Фото: пресс-служба МВД

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что сейчас не время увольнять министра здравоохранения Максима Степанова, несмотря на недовольство его деятельностью в контексте вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"Вы хотите у меня спросить, на месте ли Максим Степанов? При чем здесь я?.. От того, что мы скажем "Максим — плохой человек", что-то изменится? Не время сейчас менять Степанова — на нем сейчас все контакты по вакцинации", — подчеркнул секретарь СНБО.

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При этом в ответ на вопрос, считает ли он темп вакцинации от коронавирусной инфекции в Украине угрозой нацбезопасности, Данилов осторожно признал, что считает его "крайне недостаточным".

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"Вы так на меня смотрите... Что я вам должен сейчас сказать? Довольных этим вопросом в нашей стране сегодня нет. [Не время] потому что вакцинация — это единственный способ обезопасить наше население. Страны, которые имеют большие деньги, имеют и определенный эгоизм, и первыми начали вакцинировать своих граждан. Мы, к сожалению, не были к этому готовы. Вы же знаете, что в последние годы происходило с нашей медицинской системой", — заявил он.

В этой связи секретарь СНБО анонсировал отдельное заседание, посвященное проблемам медицинской отрасли и не только в контексте Covid-19.

"Ежедневно у нас умирает 2000 человек, и Covid среди причин не на первом месте. Заседание должно показать, в каком мы состоянии, где наши врачи, медицинский персонал, кого мы выпускаем из вузов. Наша страна — одна из первых по количеству высших учебных заведений. Но выпускают ли они нужных в современном мире специалистов? Ответ не совсем нас удовлетворяет. Мы продолжаем выпускать менеджеров, туристических агентов, юристов", — подчеркнул он.

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Напомним, что Степанов ранее обещал начало вакцинации от Covid-19 украинцев, а именно задействованных с борьбе с эпидемией медиков, препаратом компании Pfizer с 15 февраля, однако этого не произошло до сих пор. Даже зарегистрирована она была в Украине лишь 22 февраля.

Началась же вакцинация же в Украине 24 февраля препаратом Covishield, являющимся копией разработки компании AstraZeneca, производящимся в Индии и срочно закупленным Украиной по контракту, содержание которого было засекречено. Кроме 500 тысяч доз этого препарата, в Украину также поступила лишь относительно небольшая партия в 215 тысяч доз китайской вакцины от компании Sinovac, хотя контракт с ней предусматривает поставку 1,9 млн доз.

При этом даже парламентская фракция правящей партии "Слуга народа" еще в середине февраля, до появления информации о поставке Covishield, инициировала отставку Степанова из-за провала с началом вакцинации, давая министру время до конца месяца. Тем не менее, за последующую неделю в Раду, как заявлял ее председатель Дмитрий Разумков, соответствующего проекта постановления никто не подал.

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