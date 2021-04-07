Всего Украина должна получить 32 млн доз вакцины против коронавируса — глава Минздрава

На данный момент у Украины есть контракты на поставку 24 млн доз вакцины от коронавируса, а с учетом поставок COVAX общее число получается 32 млн доз.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании Кабинета министров 7 апреля.
"Сейчас мы имеем контракты на поставку еще 24 млн доз вакцины. Это 10 млн (доз) вакцины Novavax, поставки которой мы ожидаем в июле этого года. 2 млн вакцины Covishield, 500 тысяч которой почти использовано. 1,5 млн доз этой вакцины мы ожидаем в ближайшие месяцы, в апреле-мае, чтобы полностью закрыть этот контракт. 2 млн вакцины китайского производителя Sinovak, 215 тысяч доз уже находятся в Украине. Вчера мы получили подписанный со стороны компании Pfizer (контракт) на 10 млн доз вакцины, которые будут поставлены в течение 2021 года", — доложил глава Минздрава.
Он добавил, что с учетом поставок 8 млн доз вакцины, которых Украина ожидает от глобальной инициативы COVAX, в целом Украина должна получить 32 млн доз вакцины от COVID-19.
Таким образом, Степанов считает, что в Украине есть все условия для предоставления возможности всем желающим вакцинироваться от COVID-19 до конца года, но для этого нужна поддержка. Так, по его словам, в проекте Национального плана предлагается определить минимальное количество вакцинаций, которое должна проводить наша медицинская система, чтобы охватить 70% населения прививками до конца года.
"Это почти 6 млн прививок в месяц, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных. Можем ли мы это сделать? Да. Но только в случае, если к этому процессу будут привлечены все уровни государственного управления, в частности, председатели ОГА и руководители местного самоуправления. Министерство самостоятельно, в ручном режиме не в состоянии управлять такой сетью прививочных пунктов, а это тысячи прививочных пунктов по всей территории Украины", — пояснил министр.
Кроме того, по его словам, проект Национального плана вакцинации содержит информацию о количестве доз вакцины, которые уже законтрактованы государством, и тех, которые ожидаются в рамках COVAX.
"Это дает нам возможность оценить, в каком месяце у нас на уровне медицинской системы возникает дефицит препарата для проведения вакцинации. И здесь Минздраву также нужна поддержка всех членов правительства, поскольку в доступе к вакцине в глобальном масштабе сегодня мы наблюдаем ситуацию "вестернов": кто сильнее, тот забирает все", — сказал Степанов.
Он добавил, что Национальный план вакцинации будет представлен на рассмотрение правительства уже на ближайшем заседании.
Напомним, вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Согласно дорожной карте Минздрава, которая была утверждена в декабре 2020 года, вакцинация будет проходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников больниц, где оказывают помощь больным коронавирусом, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов престарелых и военных в зоне ООС. Все прививки являются добровольными и бесплатными.
Известно, что на сегодняшний день Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института сыворотки крови. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.
К тому же, в Украину прибыло 215 тысяч доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Препарат сначала должен пройти лабораторный контроль в Минздраве. Эта вакцина также находится на последних стадиях согласования Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. В Украине ее зарегистрировали 9 марта 2021 года.
6 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заключила договор с американской фармацевтической компанией Pfizer о поставках 10 млн доз вакцины против COVID-19.
Как сообщалось, за все время пандемии в Украине заболели 1 млн 784 тысячи 579 человек, выздоровели 1 млн 373 тысячи 851 человек, летальных случаев — 35 тысяч 498, проведено ПЦР-тестирований — 8 млн 456 тысяч 635.