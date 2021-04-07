В Украине за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

В Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года зафиксировано 15 тысяч 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 636 детей и 437 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 5587 человек, летальных случаев — 481, что является абсолютным рекордом с начала эпидемии в Украине.

В свою очередь выздоровели за сутки 11 тысяч 472 человека, осуществлено тестирований за сутки — 140 тысяч 224 (в том числе методом ПЦР — 59 тысяч 49, методом ИФА — 23 тысячи 778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 57 тысяч 397).

За все время пандемии в Украине заболело 1 млн 784 тысячи 579 человек, выздоровели — 1 млн 373 тысячи 851 человек, летальных исходов — 35 тысяч 498, проведено ПЦР-тестов — 8 млн 456 тысяч 635.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.

Кроме того, 6 апреля в Украине привито против коронавируса 15 тысяч 585 человек. От начала прививочной кампании привито 320 тысяч 265 человек, из них получили 1 дозу — 320 тысяч 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 2 человека.

Прививки проводились 127 мобильными бригадами по иммунизации и 755 пунктами прививки.

По состоянию на 6 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 419 тысяч 379 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и количество прививок выглядит так:

город Киев — 1417 случаев / 1819 прививок;

Винницкая область — 562 случая / 610 прививок;

Волынская область — 390 случаев / 510 прививок;

Днепропетровская область — 671 случай / 1170 прививок;

Донецкая область — 650 случаев / 540 прививок;

Житомирская область — 465 случаев / 630 прививок;

Закарпатская — 331 случай / 420 прививок;

Запорожская область — 733 случая / 870 прививок;

Ивано-Франковская область — 195 случаев / 627 прививок;

Киевская область — 1092 случая / 0 прививок;

Кировоградская область — 105 случаев / 610 прививок;

Луганская область — 254 случая / 430 прививок;

Львовская область — 1085 случаев / 1349 прививок;

Николаевская область — 412 случаев / 680 прививок;

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Одесская область — 1236 случаев / 580 прививок;

Полтавская область — 482 случая / 830 прививок;

Ровенская область — 666 случаев / 580 прививок;

Сумская область — 586 случаев / 270 прививок;

Тернопольская область — 569 случаев / 620 прививок;

Харьковская область — 1017 случаев / 560 прививок;

Херсонская область — 294 случая / 40 прививок;

Хмельницкая область — 912 случаев / 990 прививок;

Черкасская область — 745 случаев / 300 прививок;

Черновицкая область — 351 случай / 400 прививок;

Черниговская область — 195 случаев / 150 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, предыдущий рекорд числа смертей пациентов с COVID-19 в сутки был зафиксирован в Украине 2 апреля — тогда речь шла о 433 летальных случаях.