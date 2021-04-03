Рекорд года обновлен: в Украине за сутки более 20 тысяч новых заражений коронавирусом

В Украине по состоянию на утро 3 апреля 2021 года зафиксировано 20 тысяч 341 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 — это годовой рекорд по суточному числу заражений.

В частности, заболели 809 детей и 473 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 5186 человек, летальных случаев — 396, выздоровели — 9166 человек, осуществлено тестирований за сутки — 128 тысяч 492 (в том числе методом ПЦР — 58 тысяч 951, методом ИФА — 23 тысячи 84, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 46 тысяч 457).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 731 тысяча 971 человек, выздоровели — 1 млн 342 тысячи 536 человек, летальных исходов — 34 тысячи 75, проведено ПЦР-тестов — 8 млн 297 тысяч 800.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.

Кроме того за сутки 2 апреля в Украине привито против коронавируса 18 тысяч 814 человек.

Всего от начала прививочной кампании привито 286 тысяч 647 человек, из них получили 1 дозу — 286 тысяч 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 2 человека.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 2053 случая / 2060 прививок;

Винницкая область — 612 случаев / 840 прививок;

Волынская область — 445 случаев / 350 прививок;

Днепропетровская область — 1433 случая / 1320 прививок;

Донецкая область — 749 случаев / 570 прививок;

Житомирская область — 642 случая / 810 прививок;

Закарпатская — 393 случая / 440 прививок;

Запорожская область — 754 случая / 930 прививок;

Ивано-Франковская область — 332 случая / 684 прививки;

Киевская область — 1366 случаев / 270 прививок;

Кировоградская область — 144 случая / 480 прививок;

Луганская область — 230 случаев / 390 прививок;

Львовская область — 1538 случаев / 1160 прививок;

Николаевская область — 471 случай / 480 прививок;

Одесская область — 1521 случай / 830 прививок;

Полтавская область — 774 случая / 860 прививок;

Ровенская область — 690 случаев / 540 прививок;

Сумская область — 825 случаев / 570 прививок;

Тернопольская область — 673 случая / 420 прививок;

Харьковская область — 1470 случаев / 1930 прививок;

Херсонская область — 274 случая / 50 прививок;

Хмельницкая область — 1144 случая / 680 прививок;

Черкасская область — 743 случая / 1380 прививок;

Черновицкая область — 360 случаев / 390 прививок;

Черниговская область — 705 случаев / 380 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, предыдущий годовой рекорд суточного количества новых случаев заражения коронавирусом был зафиксирован утром 2 апреля — тогда эта цифра составляла 19 тысяч 893 человека.