Локдаун в Николаеве: власти вводят запрет на работу транспорта в непиковые часы

В Николаеве с 3 апреля ужесточат карантинные ограничения, в частности общественный транспорт сможет работать только в периоды с 6:30 до 9:00 с 16:30 до 19:00.

Как анонсировал в своем видеообращении мэр города Александр Сенкевич, соответствующее решение будет принято на заседании 2 апреля городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Также пройдет заседание и областной комиссии по ТЭБ и ЧС.

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Пускать в транспорт будут только по спецпропускам, предъявляемым вместе с удостоверением личности. При этом по-прежнему работать смогут лишь объекты торговли продовольственными товарами, аптеки и объекты критической инфраструктуры.

По словам Сенкевича, по окончанию каникул с 5 апреля николаевские ученики в школы не пойдут, а перейдут на дистанционное обучение до момента выхода города из "красного" уровня эпидемической опасности распространения Covid-19. Решение распространяется на всех, включая учеников 1-4-х классов.

При этом детсады все же будут принимать детей, родители которых работают на предприятиях критической инфраструктуры.

Напомним, что в Николаевской области ужесточенный карантин для предотвращения распространения коронавирусной инфекции действует с 27 марта. Однако с 22 марта полномочия вводить транспортные ограничения в связи с этим получили областные власти вместо центральных.