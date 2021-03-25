С 27 марта локдаун вводится в Николаевской области

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 25 марта решила установить с начала суток 27 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Николаевской области с применением соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Напомним, что с 25 марта действует жесткий карантин на территории Львовской области. Ранее Госкомиссия по ТЭБ и ЧС решила установить с 24 марта "красный" уровень эпидопасности Covid-19 на территории Киевской и Сумской областей.

До этого такие ограничения были введены в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской областях, а с 23 марта в Киеве и Одесской области.

Отметим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в случае введения "красной зоны" в большинстве областей, то есть, минимум в 13 из них, жесткий карантин придется вводить уже по всей стране. Об этом также заявлял еще 4 марта и премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время 17 марта Степанов выступил все же против введения общенационального жесткого карантина.