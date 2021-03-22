В Киевской и Сумской областях объявили локдаун с 24 марта

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 22 марта решила установить с начала суток 24 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Киевской и Сумской областей с применением соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Напомним, что ранее, днем 22 марта, Кабинет министров передал вопрос о запрете работы общественного транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности в ведение региональных комиссий по ТЭБ и ЧС.

При этом решения о продолжении или прекращении межрегионального транспортного сообщения по-прежнему остаются в ведении государственной комиссии. Однако в сообщении правительства отмечалось, что это должны быть "отдельные" решения.

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В то же время 20 марта Госкомиссия по ТЭБ и ЧС уже объявила "красными" Киев и Одесскую область с введением с 23 марта запрета там на работу всего пассажирского транспорта.

Тем временем власти Киева уже воспользовались нововведением и 22 марта приняли решение не останавливать работу городского транспорта в Киеве. Однако останется ли с 23 марта междугороднее сообщение с Киевом, это пока вопрос. В "Укрзализныце", например, заявили, что при прекращении ж/д сообщения с регионами будут руководствоваться решениями и Государственной, и, теперь уже, региональных комиссий по ТЭБ и ЧС, но пообещали разъяснить ситуацию с Киевом позднее и пока этого не сделали.

Кроме упомянутых четырех регионов, ранее к "красной" зоне были отнесены Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, а также Житомирская области.