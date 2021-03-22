Бизнес 8 часов назад

В КГГА напомнили бизнесу, что при локдауне за аренду имущества у города можно не платить

Решение фактически бессрочное, так как действует до конца карантина, но как минимум до июля

Демонтаж МАФов не грозит тем, кто будет платить 1 грн. Фото: КГГА Демонтаж МАФов не грозит тем, кто будет платить 1 грн. Фото: КГГА
Демонтаж МАФов не грозит тем, кто будет платить 1 грн. Фото: КГГА

В Киевской горадминистрации напоминают, что предприниматели, арендующие коммунальное имущество или держащие МАФы, могут не платить за это городу в случае вынужденного прекращения работы при жестком карантине, вводящемся с целью пресечения распространения коронавирусной инфекции. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель главы КГГА Александр Харченко.

"Обращаю внимание предпринимателей на возможность фактически не платить за пользование коммунальным имуществом в арендованных у города помещениях и не платить по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли в случае полного прекращения деятельности на весь период невозможности работы", — отметил он.

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Харченко напомнил, что речь идет о декабрьском решении киевских властей, согласно которому был снижен в два раза на период до конца карантина, но не ранее 30 июня 2021 года, размер паевого участия владельцев площадок для питания, в том числе летних, а также объектов передвижной и сезонной мелкорозничной торговли питанием. Также городские власти снизили на 50% и на тот же период арендную плату за имущество территориальной общины Киева.

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Однако в случае невозможности использования арендуемых объектов на указанный период была введена плата в размере 1 грн. О такой невозможности нужно будет в произвольной форме сообщить балансодержателю объектов в течение 10 дней с момента ее наступления.

Если же возможность аренды возобновится, об этом также нужно будет сообщить предприятию-балансодержателю: с этого момента будет применяться упомянутая арендная плата в 50%.

Напомним, из-за введения жестких карантинных ограничений в марте 2020 года в Киеве уже запрещали работу МАФов.

Ныне же с 20 марта власти столицы решили снова ужесточить до 9 апреля карантин из-за роста заболеваемости Covid-19, сразу после чего Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ввести в Киеве ограничения "красной" зоны, предусматривающие уже полный локдаун, включая запрет на работу транспорта. В то же время 22 марта Кабинет министров передал полномочия запрещать работу транспорта самим регионам.

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