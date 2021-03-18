Локдаун в Киеве: с 20 марта в столице закрывают ТРЦ, рестораны и кинотеатры

В Киев c 00:01 20 марта (суббота) вводятся ограничения максимально приближенные к "красной" зоне карантина.

О том, что такое решение приняла столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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В частности, ограничат работу учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы) и торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии).

Также ограничат проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на 1 человека) и проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других). Запрет также коснется присутствия зрителей на спортивных соревнованиях.

Кроме того:

Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.

Работать (при соблюдении строгих норм и без работы кафе) останутся автозаправочные станции.

Парикмахерские, салоны красоты работать будут только по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы — но без групповых занятий.

Детские сады продолжат работу, а школы, после каникул, вернутся к учебе в дистанционном формате.

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.

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Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Однако это не касается предприятий критической инфраструктуры.

Общественный транспорт Киева будет работать в обычном режиме, с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима и заполненностью мест для сидения на 50%.

Ограничения вводятся три недели — до 9 апреля включительно. "Я призываю всех отнестись сознательно и ответственно к ситуации и соблюдения ограничений, которые будут введены!Нам нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошло коллапса медицинской системы. Чтобы не подвергать опасности жизни людей!", — подчеркнул мэр.

Напомним, что что ранее Министр здравоохранения Максим Степанов выступил против введение общенационального жесткого карантина из-за распространения коронавирусной инфекции.