Общество 1 час назад

Третий локдаун в Украине введут, когда половина областей попадут в "красную зону"

Cейчас в Украине в "красной" зоне по Covid-19 находятся уже четыре области

фото: depositphotos фото: depositphotos
фото: depositphotos

В Министерстве здравоохранения будут инициировать введение по всей Украине жесткого карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, если половина областей попадут в "красную" эпидемиологическую зону.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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"Думаю, что мы будем двигаться по стратегии адаптивного карантина. Разумеется, если более 50-70% областей окажутся в "красной" зоне, тогда будем говорить о жестком карантине на территории всей страны", — сказал он.

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Отметим, что сейчас в Украине в "красной" зоне по Covid-19 находятся четыре области — Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская. На "подходе" еще две области — Львовская и Винницкая — а также город Киев. 

Премьер-министр Денис Шмыгаль еще 4 марта отмечал наступление в Украине третьей волны заболеваемости Covid-19 и допускал, что в случае перехода большинства регионов в "красную" зону будет введен локдаун по образцу вводившегося ранее.

Напомним также, что в Министерстве образования и науки советуют школам продлить весенние каникулы из-за тревожных темпов распространения коронавируса в Украине.

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