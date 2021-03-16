Политика и экономика 30 минут назад

Минобразования рекомендовало продлить весенние каникулы в школах

Такое решение в ведомстве приняли после консультации с министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В Министерстве образования и науки советуют школам продлить весенние каникулы из-за тревожных темпов распространения коронавируса в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

"Прошу педагогов и родителей с пониманием отнестись к таким мерам. Они вынуждены и имеют целью сохранить здоровье представителей педагогических коллективов, членов семей школьников, особенно тех, кто находится в зоне риска заболевания", — пояснил глава МОН Сергей Шкарлет.

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По его словам, такое решение приняли после консультации с министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом.

Также в "желтых" и "оранжевых" зонах предлагается переводить на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов школ, а также студентов профессиональных и высших учебных заведений.

"Прежде всего, эти ограничения следует применять в административно-территориальных единицах, где превышены эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", — отметил Шкарлет.

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Напомним, ранее Минздрав обновил деление областей страны на карантинные зоны по уровню распространения коронавируса. В "красную" зону внесли четыре области — к Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой добавилась Закарпатская.

К "оранжевому" уровню эпидемической опасности отнесены девять областей: Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, а также город Киев. Остальные области находятся в "желтой" зоне.

В то же время глава Минздрава Максим Степанов заявил, что "красными" вскоре могут стать Киев и еще две области — Винницкая и Львовская — поскольку там сложилась напряженная ситуация с эпидемией коронавируса.

Источник фото: Depositphotos

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