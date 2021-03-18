В Украине суточный прирост заразившихся коронавирусом подскочил до 15 тысяч

Число заразившихся коронавирусом с начала эпидемии в Украине по итогам 17 марта выросло до 1 млн 504 тысяч 076, при этом выздоровели 1 млн 244 тысяч 190, а умерли 29 тысяч 253. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

За последние сутки зафиксировано 15 тысяч 053 случая Covid-19, в том числе у 744 детей и 425 медработников. Госпитализировано 4376 человек, выписано из больниц 3803, умерло 267, выздоровело 6514.

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Таким образом, в прошлый день официальное число больных выросло на максимальную величину за все время эпидемии (8272), за исключением дня 27 ноября 2020 года, когда таковых было 8615.

Также отмечается, что за прошлый день осуществлено 118 тысяч 780 тестирований на коронавирус, в том числе 53 тысячи 039 методом ПЦР, 21 тысяча 782 методом ИФА и 43 тысяч 959 экспресс-тестов на антитела к SARS-CoV-2.

В разрезе областей число новых случаев за сутки составило: Житомирская — 1398, Киев и Львовская — по 1092, Одесская — 997, Хмельницкая — 800, Винницкая — 751, Харьковская — 732, Киевская — 727, Тернопольская — 692, Днепропетровская — 655, Донецкая — 651, Закарпатская — 614, Черновицкая — 596, Сумская — 570, Ивано-Франковская — 559, Черниговская — 475, Запорожская — 428, Николаевская — 424, Полтавская — 394, Ровенская — 390, Черкасская — 367, Волынская — 330, Кировоградская — 149, Херсонская — 96, Луганская — 74.

Отметим, что в течение 16 марта было выявлено 11 тысяч 833 новых случая, за 15 марта — 9642, за выходной 14 марта — 6792.

В соседней Польше, где число таковых перевалило за 25 тысяч, решили ужесточить карантин по всей стране, при этом возможен и полный локдаун. Ужесточают карантин с 19 марта и во Львове.