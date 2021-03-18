Общество 1 час назад

В Украине суточный прирост заразившихся коронавирусом подскочил до 15 тысяч

За прошлый день официальное число больных выросло на максимальную величину за все время эпидемии после дня 27 ноября 2020 года

Фото: Запорожский горсовет Фото: Запорожский горсовет
Фото: Запорожский горсовет

Число заразившихся коронавирусом с начала эпидемии в Украине по итогам 17 марта выросло до 1 млн 504 тысяч 076, при этом выздоровели 1 млн 244 тысяч 190, а умерли 29 тысяч 253. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

За последние сутки зафиксировано 15 тысяч 053 случая Covid-19, в том числе у 744 детей и 425 медработников. Госпитализировано 4376 человек, выписано из больниц 3803, умерло 267, выздоровело 6514.

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Таким образом, в прошлый день официальное число больных выросло на максимальную величину за все время эпидемии (8272), за исключением дня 27 ноября 2020 года, когда таковых было 8615.

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Также отмечается, что за прошлый день осуществлено 118 тысяч 780 тестирований на коронавирус, в том числе 53 тысячи 039 методом ПЦР, 21 тысяча 782 методом ИФА и 43 тысяч 959 экспресс-тестов на антитела к SARS-CoV-2.

В разрезе областей число новых случаев за сутки составило: Житомирская — 1398, Киев и Львовская — по 1092, Одесская — 997, Хмельницкая — 800, Винницкая — 751, Харьковская — 732, Киевская — 727, Тернопольская — 692, Днепропетровская — 655, Донецкая — 651, Закарпатская — 614, Черновицкая — 596, Сумская — 570, Ивано-Франковская — 559, Черниговская — 475, Запорожская — 428, Николаевская — 424, Полтавская — 394, Ровенская — 390, Черкасская — 367, Волынская — 330, Кировоградская — 149, Херсонская — 96, Луганская — 74.

Отметим, что в течение 16 марта было выявлено 11 тысяч 833 новых случая, за 15 марта — 9642, за выходной 14 марта — 6792.

В соседней Польше, где число таковых перевалило за 25 тысяч, решили ужесточить карантин по всей стране, при этом возможен и полный локдаун. Ужесточают карантин с 19 марта и во Львове.

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