В Украине зафиксирована рекордная смертность от Covid-19 за все время эпидемии

За время эпидемии в Украине зафиксировано уже 1 млн 489 тысяч 023 случая Covid-19, из чего 1 млн 237 тысяч 676 человек выздоровело, а 28 тысяч 986 — умерло. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За предыдущие сутки в стране выявлено 11 тысяч 833 новых случая, в том числе у 609 детей и 388 медработников. Госпитализировано 4887 человек, выписано 4118, умерло 289, выздоровело — 5467.

За сутки проведено 121 тысяча 144 тестирования на коронавирус, из чего 50 тысяч 966 — методом ПЦР, 22 тысячи 035 — методом ИФА, а 48 тысяч 143 — экспресс-тесты на антитела к вирусу SARS-CoV-2.

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По областям число новых случаев болезни за 16 марта составило: Киев — 1121, Львовская — 884, Одесская — 883, Винницкая — 750, Харьковская — 750, Хмельницкая — 703, Киевская — 630, Закарпатская — 557, Днепропетровская — 539, Ивано-Франковская — 506, Тернопольская — 485, Житомирская — 482, Черновицкая — 481, Николаевская — 452, Ровенская — 433, Донецкая — 373, Запорожская — 348, Черкасская — 297, Сумская — 283, Полтавская — 265, Волынская — 239, Кировоградская — 112, Луганская — 110, Черниговская — 84, Херсонская — 66.

Напомним, что накануне коронавирус выявили у заместителя министра здравоохранения — главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Тем временем в Украине в рамках вакцинации против Covid-19 16 марта вакцинировали почти 10 тысяч человек.