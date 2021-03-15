Главный санврач Украины спустя 2 недели после прививки заболел коронавирусом

У главного санитарного врача Украины, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко спустя 2 недели после вакцинации диагностировали коронавирус.

Сейчас замглавы Минздрава находится на больничном, сообщил он на своей странице в Facebook.

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"Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован", — написал Ляшко в соцсети.

При этом он сослался на анализ данных клинических исследований, которые показывают, что эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день, а уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

"У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе", — подчеркнул санврач.

Отдельно Ляшко отметил, что все вакцины против COVID-19, в первую очередь, разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья.

Сейчас замминистра находится на больничном до:

- отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования;

- отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты постановки материала (при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обследования;

- отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания, при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

Напомним, заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 марта привился от коронавирусной инфекции вакциной Covishield индийского производства, произведенной по лицензии компании AstraZenecа. Вакцинация происходила в Кагарлыкской районной больнице в Киевской области.