Локдаун в Украине: власти Львова решили "не ждать Кабмин" и усилить карантин с 19 марта

С пятницы, 19 марта, на территории Львовской городской общины вводится усиленный карантин в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции, который будет действовать до 28 марта. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях мэр областного центра Андрей Садовой.

"Почему мы решили не ждать решения Кабмина и принимать такое решение сейчас? Динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается. Должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания", — заявил он.

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По словам мэра, в рамках ограничения ученики младших классов школ идут на каникулы, однако старшие классы продолжают дистанционное обучение.

При этом прекращают работу все учреждения культуры — театры, кинотеатры, музеи и концертные площадки, а заведения общественного питания работают в режиме доставки и "на вынос". Таким образом, вводятся нормы, близкие к тем, что были во всей стране во время последнего локдауна.

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Все массовые мероприятия переносятся. Салоны красоты и спортивные залы работают по индивидуальной предварительной записи.

Разрешена работа продуктовых магазинов, аптек и зоомагазинов, а хозяйственных магазинов — только на выдачу товаров по предварительному заказу.

Отметим, что на заседании Кабинета министров в среду премьер Денис Шмыгаль призвал местные власти при необходимости усиливать введенные карантинные ограничения, чтобы не доводить дело до локдауна.

В то же время мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко настаивает на том, что местные власти якобы не вправе вводить новые противоэпидемические ограничения, и просит такие полномочия предоставить.