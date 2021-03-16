Кличко требует полномочий вводить ограничения по Covid-19: хочет запретить футбольный матч

Власти Киева требуют возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении эпидемиологических ограничений. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях мэр столицы Виталий Кличко.

Он напомнил, что с 17 февраля местные власти не имеют права усиливать карантин на своих территориях, и призвал Кабинет министров в этой ситуации расширить ограничения, соответствующие "оранжевой" зоне по Covid-19.

"Обращаемся к правительству расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. То есть, сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства.

Также обращаюсь к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий", — отметил мэр.

По словам Кличко, имеется в виду проведение массовых собраний, соблюдение масочного режима, работа торговых и развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненность общественного транспорта, проведение спортивных соревнований.

"Например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедет много зрителей — до 35 тысяч. В настоящей ситуации это может быть вторым "Буковелем"!" — написал градоначальник.

Отметим, что 18 марта на стадионе НСК "Олимпийский" планируется матч между футбольными командами "Шахтер" (Донецк) и "Рома" (Италия).

Напомним, что ранее Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила с 13 марта остановить работу горнолыжного курорта "Буковель" в связи с карантином по коронавирусу.