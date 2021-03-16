В школах Киева из-за Covid-19 каникулы начнутся на два дня раньше — с 18 марта

Власти Киева приняли решение о начале весенних каникул для учащихся 5-11-х классов на два дня раньше — с четверга, 18 марта. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях мэр столицы Виталий Кличко.

В то же время, по его словам, детсады и начальная школа пока будут работать в обычном режиме.

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"Хочу отметить, что ситуация с заболеваемостью в столице действительно сложная. Сегодня в стационарах медучреждениях города более 3500 госпитализированных пациентов. Больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71% людей — в тяжелом состоянии. Это самая сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии", — подчеркнул он.

По словам мэра, с такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки уже через несколько дней мест в больницах не будет.

"К тому же до сих пор, несмотря на обещания правительства, для киевлян так и не предоставили койки в учреждениях Национальной академии наук, Минздрава и ведомственных больницах. А это в целом более 11 тысяч коек", — заявил градоначальник.

Напомним, за предыдущие сутки в Киеве выявили 999 новых случаев заражения коронавирусом. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, рассматривается возможность внесения его в число регионов "красной" эпидемиологической зоны, где, в частности, должен прекратить работу весь общественный транспорт.