За сутки коронавирус нашли у 9,6 тысячи украинцев

По состоянию на 16 марта в Украине за время эпидемии зафиксировано 1 млн 477 тысяч 190 случаев коронавирусной инфекции, выздоровело 1 млн 232 тысяч 209 человек, умерло — 28 тысяч 697. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки выявлено ​​9642 новых случая, в том числе у 474 детей и 313 медработников. Госпитализировано 2005 человек, выписано из больниц 860, умерло 264, выздоровело 6202.

За день произведено 76 тысяч 509 тестирований, в том числе 38 тысяч 738 — методом ПЦК, 18 тысяч 275 — методом ИФА, тестов на антитела к SARS-CoV-2 — 19 тысяч 496.

В частности, в разрезе регионов число новых случаев выявления коронавируса составило: Львовская — 1065, Киев — 999, Винницкая — 924, Одесская — 728, Харьковская — 596, Закарпатская — 554, Черновицкая — 527, Киевская — 512, Ивано-Франковская — 467, Николаевская — 416, Полтавская — 313, Запорожская — 307, Тернопольская — 287, Донецкая — 286, Днепропетровская — 269, Хмельницкая — 253, Черкасская — 243, Ровенская — 235, Волынская — 176, Сумская — 155, Житомирская — 130, Луганская — 101, Кировоградская — 46, Херсонская — 30, Черниговская — 23.

Вакцинировано против Covid-19 за предыдущий день 8928 человек, всего же первую дозу вакцины получили уже 62 тысячи 083 человека.

Напомним, что среди тех, у кого выявили коронавирус 15 марта, оказался и заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.