В Киеве запретили работу МАФов по продаже шаурмы и кофе

В Киеве запретили работу киосков по продаже шаурмы и кофе. Об этом говорится в протоколе заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что Киев ужесточает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса, в частности, по запрету работы МАФов по реализации шаурмы, приготовления и продажи кофейных напитков и т.д., а также что касается запрета реализации в торговых точках алкогольных напитков на разлив и приготовления и продажи кофейных напитков.

Кроме того, как отмечается, в столице вводится обязательный масочный режим для людей, которые находятся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Обеспечить введение масочного режима должны Национальная полиция и районные государственные администрации.

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Напомним, 17 марта 2020 года наземный переход между Центральным и Южным вокзалами полностью очистили от торговли. Теперь после масштабной зачистки можно увидеть первоначальный вид перехода, сооруженного в начале "нулевых" в постмодерном стиле.