Не о коронавирусе: в Киеве полностью убрали торговые киоски между двумя вокзалами (ФОТО)

"Укрзализныця" продолжает масштабную борьбу с киосками на Центральном ж/д вокзале Киева. В понедельник, 17 марта наземный переход между Центральным и Южным вокзалами полностью очистили от торговли. Об этом на своей странице в Facebook сообщил корреспондент Delo.ua Василий Михальчук.

Так, много лет из-за обилия торговых точек пространство между двумя вокзалами было очень тесным. Теперь после масштабной зачистки можно увидеть первоначальный вид перехода, сооруженного в начале "нулевых" в постмодерном стиле.

Киевлянам борьба с МАФами на Центральном ж/д вокзале пришлась по душе. "Наконец-то!", "Невероятно красиво!", — писали они в комментариях в соцсети.

Тем временем, "Укрзализныця" рапортует о намерении продолжить борьбу с киосками и на Вокзальной площади, а также привести оставшиеся торговые точки в единый архитектурный стиль со зданием вокзала.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины собирается продать или сдать в аренду часть имущества "Укрзализныци", а отдельные вокзалы отдать в концессию. В их числе и вокзальный комплекс "Киев-пассажирский".

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В тоже время АО "Укразализныця" уже второй год обещает начать масштабную реконструкцию Вокзальной площади. Согласно планам, территория возле вокзала лишится всех малых архитектурных форм, здесь обустроят настоящую пешеходную зону, перестроят подъезды и поменяют расположение остановок общественного транспорта.