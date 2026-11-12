- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Цена нефти на 12 ноября – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть в четверг, 12 ноября, упали более чем на 1 доллар за баррель, поскольку уменьшение опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке снизило премию за риск на рынках сырой нефти, в то время как рост добычи ОПЕК+ и рост запасов в США усилили опасения относительно излишка предложения.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 12 ноября
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$91,29
|– 1,58%
|WTI
|$85,29
|– 1,43%
|Urals
|$72,16
|– 1.10%
Фьючерсы на нефть Brent снизились на 1,47 доллара, или 1,58%, до 91,29 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 1,24 доллара, или 1,43%, до 85,29 доллара.
Снижение противодействовало среднему росту, когда Brent выросла на 1,4%, а WTI – на 0,6% после того, как оба бенчмарка предыдущего дня достигли двухмесячных минимумов.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, главными причинами стали ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что уменьшило премию за риск, а также ожидание избытка предложения на рынке.
Аналитики отмечают, что трейдеры реагируют на закулисные усилия по прекращению огня между Россией и Украиной и прогнозируют, что война в Иране вряд ли обострится перед саммитом США и Китая, хотя неопределенность вокруг Ормузского пролива сдерживает рынок от резкого обвала.
Несмотря на положительные сдвиги в виде договоренности Киева и Москвы о большом обмене пленными на переговорах в Абу-Даби, фундаментальные разногласия, в том числе территориальные, сохраняются.
Параллельно продолжается напряженность между Вашингтоном и Тегераном: иранская сторона пригрозила ответом на возможные новые удары и отказалась вывозить обогащенный ядерный материал, в то время как США настаивают на включении ядерного вопроса в переговоры о прекращении войны.
Дополнительное давление на котировки оказывают факторы предложения. Добыча стран ОПЕК+ в октябре выросла благодаря Саудовской Аравии даже вопреки перебоям с судоходством в Ормузском проливе, а запасы нефти в США за последнюю неделю увеличились на 9 миллионов баррелей.
Напомним, обвал нефтяных котировок после выборов в США и новые атаки на танкеры в Персидском заливе удерживают украинский рынок горючего в состоянии неопределенности. Несмотря на удешевление бензина и дизеля в группе, эксперты, опрошенные Dilo, предупреждают: автогаз продолжит дорожать до своего ценового максимума, а дизель на АЗС не подешевеет, ведь операторы стремятся вернуть утраченную маржу.