Ціна нафти на 12 листопада – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у четвер, 12 листопада, впали більш ніж на 1 долар за барель, оскільки зменшення побоювань щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході знизило премію за ризик на ринках сирої нафти, тоді як зростання видобутку ОПЕК+ та зростання запасів у США посилили побоювання щодо надлишку пропозиції.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 12 листопада

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $91,29 - 1,58% WTI $85,29 - 1,43% Urals $72,16 - 1.10%

Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 1,47 долара, або 1,58%, до 91,29 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate знизилися на 1,24 долара, або 1,43%, до 85,29 долара.

Зниження протидіяло середовому зростанню, коли Brent зросла на 1,4%, а WTI – на 0,6% після того, як обидва бенчмарки попереднього дня досягли двомісячних мінімумів .

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, головними причинами стали ослаблення геополітичної напруженості на Близькому Сході, що зменшило премію за ризик, а також очікування надлишку пропозиції на ринку.

Аналітики зазначають, що трейдери реагують на закулісні зусилля щодо припинення вогню між Росією та Україною й прогнозують, що війна в Ірані навряд чи загостриться перед самітом США та Китаю, хоча невизначеність навколо Ормузької протоки стримує ринок від різкого обвалу.

Попри позитивні зрушення у вигляді домовленості Києва та Москви про великий обмін полоненими на переговорах в Абу-Дабі, фундаментальні розбіжності, зокрема територіальні, зберігаються.

Паралельно триває напруженість між Вашингтоном і Тегераном: іранська сторона пригрозила відповіддю на можливі нові удари та відмовилася вивозити збагачений ядерний матеріал, тоді як США наполягають на включенні ядерного питання до переговорів про припинення війни.

Додатковий тиск на котирування чинять фактори пропозиції. Видобуток країн ОПЕК+ у жовтні зріс завдяки Саудівській Аравії навіть попри перебої із судноплавством в Ормузькій протоці, а запаси нафти в США за останній тиждень збільшилися на 9 мільйонів барелів.