Автомобили из США в Украине: сколько ввезли и какие модели лидируют

В октябре 2026 года украинский автопарк пополнился почти 5,2 тыс. легковых автомобилей из США. По сравнению с октябрем 2025 г. количество приобретенных машин сократилось на 10%.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Укравтопром".

Наибольшую долю среди импортируемых машин составляли автомобили с бензиновыми двигателями – 45% от общего количества. Электромобили охватили 36%, а гибриды – 14%.

Еще 3% пришлось на дизельные автомобили, в то время как доля машин, оборудованных газобаллонным оборудованием (ГБО), составляла 2%.

Средний возраст подержанных автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк в октябре, составил 5,6 лет.

Какие подержанные автомобили из США самые популярные в Украине

В рейтинге самых популярных моделей по итогам октября лидируют автомобили Tesla. В первую пятерку также вошли модели Ford и BMW.

ТОП-5 самых популярных подержанных автомобилей из США:

Tesla Model Y – 596 автомобилей; Tesla Model 3 – 483 автомобиля; Ford Escape – 469 автомобилей; BMW X3 – 309 автомобилей; BMW X5 – 296 автомобилей.

Таким образом, Tesla Model Y стала самым популярным автомобилем из США среди украинских покупателей в октябре. Вторую позицию заняла Tesla Model 3, а третье место – Ford Escape.

Напомним, в январе-сентябре 2026 года украинцы приобрели 9184 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, доля электромобилей в этом сегменте сократилась с 87% до 53%.