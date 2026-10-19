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Спрос на авто из Китая в Украине упал на 37%: электрокары стремительно теряют долю
В январе-сентябре 2026 года украинцы приобрели 9184 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, доля электромобилей в этом сегменте сократилась с 87% до 53%.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".
За девять месяцев украинцы приобрели 7251 новый автомобиль китайского происхождения, что на 40% меньше, чем в прошлом. Количество приобретенных подержанных авто сократилось на 26% – до 1933 единиц.
Несмотря на значительное сокращение доли, электромобили остаются самым популярным типом автомобилей, ввозимых из Китая – на них пришлось 53% покупок.
Гибриды сформировали 26% этого сегмента, бензиновые автомобили – 18%, дизельные – 3%.
Какие новые автомобили из Китая покупали чаще всего
Самыми популярными моделями среди новых легковушек китайского происхождения стали:
- BYD Sea Lion 06 – 862 авто;
- BYD Leopard 3 – 513;
- ZEEKR 001 – 338;
- Volkswagen ID.UNYX – 306;
- Chery Tiggo 4 – 284.
Лидеры среди подержанных авто
Среди автомобилей с пробегом наибольшим спросом пользовались:
- BYD Song L – 198 авто;
- ZEEKR 7X – 124;
- Buick Envision – 106;
- BYD Sea Lion 05 – 104;
- BYD Sea Lion 06 – 103.
Напомним, в августе украинцы приобрели 1075 легковых автомобилей китайского происхождения – на 56% меньше, чем годом ранее. Тогда электромобили составляли 57% всех ввезенных из Китая автомобилей.