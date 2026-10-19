UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,86

--0,02

EUR

50,50

+0,19

Наличный курс:

USD

45,13

44,96

EUR

51,00

50,75

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Спрос на авто из Китая в Украине упал на 37%: электрокары стремительно теряют долю

Спрос на авто из Китая в Украине упал на 37%
Спрос на авто из Китая в Украине упал на 37%

В январе-сентябре 2026 года украинцы приобрели 9184 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, доля электромобилей в этом сегменте сократилась с 87% до 53%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

За девять месяцев украинцы приобрели 7251 новый автомобиль китайского происхождения, что на 40% меньше, чем в прошлом. Количество приобретенных подержанных авто сократилось на 26% – до 1933 единиц.

Несмотря на значительное сокращение доли, электромобили остаются самым популярным типом автомобилей, ввозимых из Китая – на них пришлось 53% покупок.

Гибриды сформировали 26% этого сегмента, бензиновые автомобили – 18%, дизельные – 3%.

Какие новые автомобили из Китая покупали чаще всего

Самыми популярными моделями среди новых легковушек китайского происхождения стали:

  • BYD Sea Lion 06 – 862 авто;
  • BYD Leopard 3 – 513;
  • ZEEKR 001 – 338;
  • Volkswagen ID.UNYX – 306;
  • Chery Tiggo 4 – 284.

Лидеры среди подержанных авто

Среди автомобилей с пробегом наибольшим спросом пользовались:

  • BYD Song L – 198 авто;
  • ZEEKR 7X – 124;
  • Buick Envision – 106;
  • BYD Sea Lion 05 – 104;
  • BYD Sea Lion 06 – 103.

Напомним, в августе украинцы приобрели 1075 легковых автомобилей китайского происхождения – на 56% меньше, чем годом ранее. Тогда электромобили составляли 57% всех ввезенных из Китая автомобилей.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности