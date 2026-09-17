Авто из Китая: какие модели чаще всего покупали украинцы в августе

В августе украинцы приобрели 1075 легковых автомобилей китайского происхождения – на 56% меньше, чем за аналогичный месяц 2025 года. Среди новых авто наибольшим спросом пользовался BYD Sea Lion 06, а среди подержанных – BYD Song L.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

Авто из Китая

Более всего сократился спрос на новые автомобили китайского происхождения. В августе их приобрели 790 единиц – на 61% меньше, чем годом ранее. Продажи подержанных авто составили 285 единиц, сократившись на 28%.

В то же время, электромобили продолжают занимать значительную долю в структуре спроса. В августе они составили 57% всех легковых автомобилей, ввозимых из Китая.

Среди новых моделей самым популярным стал BYD Sea Lion 06 – украинцы приобрели 132 таких автомобиля. Вторую позицию занял ZEEKR 001 с результатом 46 авто, третью – ZEEKR 7X, которых было реализовано 44 единицы.

В пятерку самых популярных новых моделей также вошли MG 4 – 36 автомобилей и MG HS – 35.

В сегменте подержанных авто первое место занял BYD Song L – 29 приобретенных машин. На второй позиции оказался ZEEKR 7X с 28 автомобилями.

Третьим стал BYD Sea Lion 05 – 18 авто. Далее в рейтинге – BYD Sea Lion 06 с 16 единицами и ZEEKR 001 , которых украинцы приобрели 14.

Таким образом, китайские электромобили остаются ключевой частью спроса на автомобили из КНР в Украине, хотя общий объем продаж в августе существенно сократился в годовом измерении.

Напомним, в августе автопарк Украины пополнило около 4,4 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это на 12% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.