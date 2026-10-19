За девять месяцев экспорт ферросплавов из Украины рухнул на 56%

В январе-сентябре 2026 года Украина экспортировала 34 тыс. тонн ферросплавов, что на 56% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. За девять месяцев 2025 г. объем экспорта составил около 78 тыс. тонн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение GMK Center.

В сентябре поставки резко возобновились — за месяц за границу отгрузили 10,2 тыс. тонн продукции, что на 19% больше, чем в августе.

Крупнейшим рынком сбыта украинских ферросплавов в январе-сентябре стала Польша, на которую поставили 17,3 тыс. тонн продукции. В Румынию экспортировали 4,4 тыс. тонн, в Италию – 3,7 тыс. тонн.

В сентябре украинские производители отгрузили за границу 10,2 тыс. тонн ферросплавов. По сравнению с августом показатель вырос на 119%, а в годовом исчислении — на 173%.

В частности, в Польшу и Италию за месяц поставили по 3,4 тыс. тонн продукции.

Выручка от экспорта ферросплавов за девять месяцев сократилась до $41 млн против $87 млн годом ранее. Таким образом, в денежном измерении падение составило около 53%.

В сентябре экспортная выручка составила $12,5 млн, увеличившись на 123% по сравнению с августом и на 189% в годовом исчислении.

Напомним, по итогам января-августа 2025 экспорт ферросплавов из Украины составил 73,8 тыс. т. Тогда крупнейшими покупателями украинской продукции были Польша, Алжир, Турция и Италия.