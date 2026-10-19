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За дев’ять місяців експорт феросплавів з України обвалився на 56%

Експорт феросплавів з України обвалився на 56%
Експорт феросплавів з України обвалився на 56% / Depositphotos

У січні–вересні 2026 року Україна експортувала 34 тис. тонн феросплавів, що на 56% менше, ніж за аналогічний період минулого року. За дев’ять місяців 2025 року обсяг експорту становив близько 78 тис. тонн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення GMK Center.

Водночас у вересні поставки різко відновилися — за місяць за кордон відвантажили 10,2 тис. тонн продукції, що на 19% більше, ніж у серпні.

Найбільшим ринком збуту українських феросплавів у січні–вересні стала Польща, куди поставили 17,3 тис. тонн продукції. До Румунії експортували 4,4 тис. тонн, до Італії — 3,7 тис. тонн.

У вересні українські виробники відвантажили за кордон 10,2 тис. тонн феросплавів. Порівняно із серпнем показник зріс на 119%, а у річному вимірі — на 173%.

Зокрема, до Польщі та Італії протягом місяця поставили по 3,4 тис. тонн продукції.

Виручка від експорту феросплавів за дев’ять місяців скоротилася до $41 млн проти $87 млн роком раніше. Таким чином, у грошовому вимірі падіння становило близько 53%.

У вересні експортна виручка сягнула $12,5 млн, збільшившись на 123% порівняно із серпнем та на 189% у річному вимірі.

Нагадаємо, за підсумками січня–серпня 2025 року експорт феросплавів з України становив 73,8 тис. т. Тоді найбільшими покупцями української продукції були Польща, Алжир, Туреччина та Італія.

Автор:
Тетяна Гойденко

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