Експорт феросплавів з України за 8 місяців 2025 року зріс майже на 40%

Експорт феросплавної продукції з України за підсумками січня-серпня 2025 року зріс на 39,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 73,8 тис. т.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на розрахунки GMK Center.

Серед найбільших споживачів українських феросплавів у січні–серпні 2025 року найбільше поставок отримали Польща – 20,07 тис. т, що на 74,1% більше, ніж у аналогічний період 2024 року, Алжир – 18,28 тис. т, Туреччина – 14,42 тис. т, що на 5,6% менше, ніж торік, та Італія – 10,32 тис. т, що на 6,9% більше, ніж у 2024 році.

В серпні 2025 року експорт феросплавів зріс на 17,1% порівняно з липнем і досяг 10,25 тис. т, проте впав на 21,8% порівняно з серпнем 2024 року. Польща протягом місяця імпортувала 4,46 тис. т української продукції, що в 2,4 раза більше, ніж у липні, Італія – 2,4 тис. т, на 183% більше, ніж у липні, але на 22,4% менше, ніж у серпні 2024 року. Туреччина отримала лише 0,02 тис. т, що на 98,5% менше за липень і на 99,3% менше, ніж у серпні 2024 року, а поставки до Алжиру у серпні не здійснювались.

Виручка від експорту за січень-серпень 2025 року зросла до $82,61 млн порівняно з $63,8 млн роком раніше. В серпні показник склав $11,27 млн, що на 10,2% більше, ніж у липні, але на 28,1% менше за серпень 2024 року.

Нагадаємо, що у 2024 році феросплавні заводи України скоротили виробництво на 49,4% порівняно з 2023 роком до 108,2 тис. т через вимушену зупинку восени 2023 року.

Порівняно з 2023 роком, експорт у 2024 році впав на 77,5% – з 344,17 тис. т до 77,32 тис. т.

Зростання експорту у 2025 році обумовлене відновленням роботи підприємств та високим попитом на продукцію українських заводів у ключових країнах-імпортерах, зокрема у Польщі та Італії.

Додамо, українська металургійна галузь підбила підсумки роботи за вісім місяців 2025 року. Динаміка виробництва показала змішану тенденцію: чавун продемонстрував приріст, тоді як виробництво сталі та прокату скоротилося.